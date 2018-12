26-latka zmarła po brutalnym seksie. Multimilioner pójdzie do więzienia

40 – tyle ran kłutych znaleziono na ciele zmarłej Natalie Connolly, partnerki multimilionera Johna Broadhursta. Para uprawiała brutalny seks, w wyniku którego pijana i ranna kobieta poniosła śmierć. Bogacz przyznał się do nieumyślnego zabójstwa. Usłyszał wyrok.

Broadhurst ma spędzić w więzieniu trzy lata i osiem miesięcy. Mężczyzna został również oczyszczony z zarzutu dokonania morderstwa.

Leżała w kałuży krwi

Jak donosił między innymi „The Sun”, 26-latka została znaleziona dzień po brutalnym seksie w willi Broadhursta, w Kniver-Staffordshire. Leżała w kałuży krwi. Na jej ciele naliczono 40 obrażeń kłutych, zadanych tępym narzędziem.

Przyczyną jej śmierci – ustaloną przez biegłych – było zatrucie alkoholowe, liczne rany oraz urazy wewnętrzne, jakich doznała wskutek „erotycznych” zabaw z multimilionerem, między innymi przy użyciu butelki płynu do czyszczenia dywanów.

Broadhurst wezwał karetkę dopiero następnego dnia. Było już jednak za późno na uratowanie życia kobiety.

W początkowych zeznaniach mężczyzna utrzymywał, że nie przyznaje się do żadnego przestępstwa. W trakcie procesu jednak – który ciągnął się od grudnia 2016 roku – zmienił zdanie. Zeznał między innymi, że zanim doszło do tragedii, spotkali się w jego posiadłości. Cały dzień spożywali alkohol i zażywali narkotyki.

Przyznał się

Mężczyzna w końcu przyznał się do nieumyślnego zabójstwa Natalie Connolly.

Broadhurst dokładnie zeznał, że dopuścił się „zabójstwa przez rażące zaniedbanie” – podaje Fakt24.pl. Kiedy znalazł leżącą pod schodami partnerkę, nie udzielił jej pomocy oraz nie wezwał pogotowia ratunkowego.

Zaczęły również krążyć teorie, że zabójstwo miało być „zemstą” milionera na kochance. John Broadhurst miał rzekomo dowiedzieć się, że jego partnerka wysyłała swoje półnagie zdjęcia innemu mężczyźnie.

„Zostawiłeś tę wrażliwą, młodą kobietę na śmierć”

Zdaniem sędziego Juliana Knowlesa, Broadhurst „wykazał rażący brak szacunku dla bardzo pijanej i rannej kobiety”. Z kolei multimilioner stwierdził, że Connolly została ranna wskutek „dobrowolnej aktywności seksualnej, której towarzyszyły alkohol i narkotyki” – podaje Fakt24.pl.

– Byłeś w stanie podejmować decyzje i dokonywać wyborów. To, co zrobiłeś, było bardzo nieodpowiedzialne – uzasadniał sędzia. „Zostawiłeś tę wrażliwą młodą kobietę na śmierć w najsmutniejszych i możliwych do uniknięcia okolicznościach” – podkreślał Knowles.

Jak z kolei zaznacza rodzina tragiczne zmarłej 26-latki, mężczyzna „nigdy publicznie nie przeprosił ani nie okazał skruchy” za pozostawienie kobiety na śmierć. Rodzice Natalie Connolly podkreślają również, że gdyby w porę wezwał pogotowie, ich córka by żyła.

– Teraz jest dla nas jasne, w jak bezduszny sposób Broadhurst opuścił Natalie, bez troski o jej godność – mówiła matka kobiety.

RadioZET/Fakt24/wp.pl/The Sun/JZ