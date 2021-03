Wysyłała 15-latkowi nagie zdjęcia, uprawiała z nim seks. Nauczycielka skazana

Mieszkanka Wendover w hrabstwie Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii uznana winną nakłaniania małoletniego do aktywności seksualnej oraz zmuszanie go do oglądania czynności seksualnych. Nauczycielka rozpoczęła znajomość z 15-latkiem we wrześniu 2018 roku, kiedy dodała jego kontakt na Snapchacie. Wysyłane przez nią wiadomości już po tygodniu nabrały podtekstu seksualnego. Brytyjkę przed niezdrową relacją nie powstrzymał fakt, że jest mężatką i ma trójkę dzieci.

Wielka Brytania. Nauczycielka skazana za uwiedzenie 15-latka

Kandice Barber nabierała coraz większej śmiałości i posuwała się coraz dalej. Wysyłała chłopcu nagie zdjęcia oraz filmy, na których się masturbowała. W pewnym momencie kobieta zainicjowała spotkanie "na żywo". Jak podają brytyjskie media, umówiła się z 15-latkiem na polu, gdzie doszło między nimi do stosunku seksualnego.

Najwyraźniej 35-latka przestraszyła się, że posunęła się za daleko, bo kazała chłopcu usunąć wszystkie wiadomości, grożąc, "że go załatwi". Sprawa wyszła na jaw, gdy jedno ze zdjęć topless trafiło w końcu do dyrektora szkoły.

- Nadużyła zaufanie chłopca, który był pod jej opieką i wykorzystała go dla własnej satysfakcji seksualnej - mówił podczas rozprawy sędzia. Kobieta będzie musiała teraz do końca życia informować policję o miejscu swojego zamieszkania. Otrzymała także dożywotni zakaz pracy z dziećmi.

RadioZET.pl/The Sun/BBC/Daily Mail