Padające od rana ulewne deszcze spowodowały we wtorek wydanie ostrzeżeń powodziowych oraz chaos komunikacyjny w niemal całej Anglii. Na wielu trasach kolejowych wystąpiły utrudnienia.

Brytyjska rządowa Agencja ds. Środowiska (EA) wydała we wtorek 12 ostrzeżeń przed powodziami i 39 niższego stopnia alertów powodziowych, choć kilka z nich już odwołano. Z kolei krajowe biuro meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie - czyli pierwszego, najniższego stopnia - w związku z silnymi opadami deszczu dla prawie całego terytorium Anglii (z wyjątkiem południowego zachodu) oraz dla północno-wschodniej Walii. Ma ono obowiązywać do godz. 23 (do północy czasu polskiego).

Na niektórych obszarach kraju w ciągu niespełna 12 godzin spadło ponad 50 milimetrów deszczu.

Służby drogowe informują o zalanych i nieprzejezdnych drogach m.in. w Southampton na południu, w Birmingham w środkowej Anglii i Liverpoolu na północnym zachodnie, a także w niektórych częściach Londynu. W Birmingham służby ratunkowe przybyły z pomocą m.in. do dwóch osób, które chroniąc się przed zalaniem weszły na dach własnego samochodu oraz dwóch emerytów, którzy zostali uwięzieni przez wodę w innym samochodzie.

Woda się dostała nawet do budynku parlamentu w Londynie, który - po wtorkowym orzeczeniu Sądu Najwyższego o nieważności jego zawieszenia przez premiera Borisa Johnsona - ma w środę przed południem wznowić posiedzenie.

RadioZET.pl/PAP