Szczury straszą gości hotelu. "Chodziły po naczyniach, obwąchiwały kubki. To piekło"

W Mercure Heathrow Hotel w Londynie do pokojów zaglądają szczury - podała we wtorek wieczorem stacja Sky News. "To jest piekło. To szokujące. To zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa" - powiedział Sky News 25-letni Anthony, który doświadczył tego na własnej skórze.

Mężczyzna został skierowany do Mercure Heathrow Hotel po powrocie z Brazylii. "Szczury przenoszą choroby. Hotel musi zostać zamknięty" - apelował. Gryzonie widział już dwa razy.

Wielka Brytania. Szczury w hotelu dla osób odbywających kwarantannę. Klienci przerażeni

"Szczury pojawiały się, gdy spałem, chodziły po stole i po naczyniach, obwąchiwały kubki, były w koszu. O 1:30 w nocy zobaczyłem szczura wyglądającego zza lodówki" - opowiadał 25-latek. Po interwencji u ochrony hotelu klient został przeniesiony do innego pokoju, ale personel przyznał, że w innych pomieszczeniach były podobne problemy.

25-latek zauważył, że gryzonie wychodzą ze ściany, w której znajdują się rury. "Czuję się zniesmaczony, zszokowany, zestresowany. Pomyśleć tylko, że na stole leżały jabłka i inne owoce, które jadłem następnego ranka. Po nich pewnie też chodziły szczury" - mówił w rozmowie z portalem standard.co.uk.

Parlamentarzystka Rachael Maskell jest zbulwersowana sytuacją i zgłosiła sprawę do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. „Ludzie płacą wygórowane kwoty i muszą pozostawać w takich warunkach – to nie do przyjęcia” - oceniła. Jak dodała, goście hotelu czują się jak więźniowie.

W wydanym oświadczeniu Mercure Heathrow Hotel zapewnił, że hotel został sprawdzony przez zewnętrznego specjalistę od zwalczania szkodników. Nie znaleziono żadnych dowodów na obecność gryzoni, a tego typu skargi - jak dodano - kierownictwo traktuje bardzo poważnie.

Wskazano zarazem, że hotel przestrzega wszystkich rządowych wytycznych dotyczących kwarantanny i środków bezpieczeństwa, co oznacza, że przez 10-dniowy okres pobytu gości ich pokoje nie są sprzątane.

Obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny w wyznaczonych przez władze hotelach dotyczy wszystkich przyjeżdżających z krajów z tzw. czerwonej listy, czyli tych, gdzie ryzyko związane z koronawirusem jest najwyższe. Znajduje się na niej obecnie ok. 50 państw. Koszt takiej kwarantanny - pokrywany przez podróżnego - wynosi 1750 funtów (równowartość ok. 9330 zł).

RadioZET.pl/PAP/Bartłomiej Niedziński/standard.co.uk/Sky News