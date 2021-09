Tajemnicza śmierć podczas miesiąca miodowego. Kilka dni po weselu 31-latka spadła z klifu

Policjanci otrzymali zgłoszenie o upadku z Arthur's Seat, najwyższego szczytu Parku Holyrood w Edynburgu, w czwartek o godz. 21. To popularne miejsce spacerów. Służby ratunkowe natychmiast pospieszyły na miejsce, niestety na ratunek było już za późno.

Edynburg. 31-latka spadła z klifu. Policja zatrzymała 27-latka

Jak podaje "Daily Record", kobieta na co dzień pracowała w Leeds. Do Szkocji przyjechała pociągiem na początku tygodnia, by wyprawić tu wesele. Pod koniec zeszłego roku wzięła ślub. Według źródeł gazety 31-latka była we wczesnej ciąży.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie, że kobieta spadła z Arthur's Seat w Edynburgu. W akcji uczestniczyły służby ratunkowe, w tym straż pożarna i pogotowie ratunkowe. 31-letnia kobieta zmarła na miejscu niedługo później, jej śmierć traktuje się jako podejrzaną" - poinformował rzecznik szkockiej policji. Trwa śledztwo. W sprawie aresztowano 27-letniego mężczyznę.

Sąsiadka 31-latki nie może się pogodzić z jej śmiercią. - Była bardzo miłą osobą. Mieszkała tu od 9-10 miesięcy. Była piękną osobą i wydawała się bardzo rozsądna. Wczoraj płakałam cały dzień - mówiła w rozmowie z portalem leeds-live.co.uk.

RadioZET.pl/thesun.co.uk/Daily Record/leeds-live.co.uk