Uprawiała seks z uczniem. "Czy możemy przez chwilę udawać, że nie jestem nauczycielką?"

Nauczycielka wychowania fizycznego uprawiała seks z uczniem. 23-letnia Melissa Tweedie imprezowała z nastolatkami w klubie nocnym, po czym poszła z nimi do hotelu. - Czy możemy przez chwilę udawać, że nie jestem nauczycielką? - miała powiedzieć do jednego z nich.

Do skandalu doszło w 2017 roku podczas imprezy zorganizowanej z okazji studniówki. Uczniowie szkockiego liceum Gleniffer High School imprezowali w nocnym klubie SWG3 w Glasgow, a następnie poszli do hotelu Premier Inn. Towarzyszyła im 23-letnia wówczas Melissa Tweedie.

Zanim doszło do uwiedzenia 18-latka, nauczycielka miała "w nieodpowiedni sposób" tańczyć z uczniami. Ponadto, według relacji zastępczyni dyrektora szkoły, "wiele do życzenia pozostawiał jej strój". Zarówno nauczycielka, jak i uczniowie mieli też nie stronić od alkoholu. Kiedy poszli do hotelu, 23-latka "poszła na całość" z jednym ze swoich podopiecznych.

Nauczycielka uwiodła nastolatka. "To mogło się wydarzyć podczas każdego wyjścia"

7 lutego zeznania składał mężczyzna, który jako 18-letni uczeń uprawiał seks z Melissą Tweedie. Przyznał, że przykro mu, że była nauczycielka WF-u, która obecnie uczy jogi w Dubaju, jest przedmiotem śledztwa. - Moim zdaniem to nie była impreza studencka. To mogło się wydarzyć podczas każdego wieczornego wyjścia - mówił podczas rozprawy.

"Uczeń A", jak ochrzciły go media, powiedział, że przed seksem z nauczycielką w swoim pokoju hotelowym wypił około cztery piwa, butelkę wina, trochę wódki, rum i shoty. Twierdził, że wcześniej nie miał z kobietą żadnej relacji i że nie wie, jak Melissa Tweedie znalazła się w pomieszczeniu razem z nim i 9 uczniami.

Kiedy wszyscy wyszli, on i 23-latka zaczęli się całować. Następnie zeszli razem do jego pokoju, gdzie zaczęli uprawiać seks. Nauczycielka miała zostać na noc i wyjść dopiero o 8 rano następnego dnia.

Za "nawiązanie niewłaściwego kontaktu fizycznego z uczniami podczas tańca", "odbycie stosunku seksualnego" oraz "picie alkoholu w obecności uczniów" 27-latce grozi wykreślenie z rejestru nauczycieli. O incydencie zaalarmowano policję, jednak ta po analizie sprawy stwierdziła, że nie doszło do przestępstwa.

