Zwłoki panny młodej znalezione w walizce. Osierociła dwoje dzieci

Dawn Walker i Thomas Nutt w ubiegłą środę wzięli ślub w urzędzie stanu cywilnego. W niedzielę 52-letnia panna młoda już nie żyła. Goście, którzy uczestniczyli w ceremonii oraz przyjęciu weselnym, są w szoku. "To był wspaniały dzień i wydawali się tacy szczęśliwi" - mówił jeden ze znajomych pary, cytowany przez The Sun.

Ciało panny młodej w walizce. Zatrzymano męża 52-latki

Do tragedii doszło w miejscowości Lightcliffe w hrabstwie West Yorkshire. Makabrycznego odkrycia dokonano niedaleko placu zabaw w niedzielę około 16.30 lokalnego czasu. Policja znalazła szczątki Dawn Walker w walizce ukrytej niedaleko placu zabaw, za drzewami. Według brytyjskich mediów prawdopodobną przyczyną śmierci 52-latki było uduszenie.

"Możemy potwierdzić, że w Halifax znaleziono ciało kobiety. 45-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa i obecnie pozostaje w areszcie" - przekazał rzecznik policji z West Yorkshire, cytowany przez BBC. Policja poinformowała, że obecnie nie ma innych podejrzanych w związku ze śmiercią 52-latki.

Rodzina i goście weselni są wstrząśnięci zbrodnią. Małżonków opisywali jako zakochaną parę. Dawn Walker i Thomas Nutt zaręczyli się w styczniu 2020 roku. Ze ślubem czekali prawie dwa lata. Po ceremonii znajomi i rodzina poszli świętować do pubu. "To był wspaniały dzień i wydawali się tacy szczęśliwi" - mówił jeden z przyjaciół pary w rozmowie z portalem The Sun. 52-latka osierociła dwoje dzieci: dorosłą córkę i małego synka.

