Wielki fragment chińskiej rakiety może spaść na duże miasto. Ryzyko katastrofy

Nie wiadomo dokładnie, kiedy człon chińskiej rakiety spadnie na Ziemię, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to miało miejsce 4 lub 5 listopada. Naukowcy alarmują, że odłamki mogą uderzyć w zamieszkane obszary i przyczynić się do tragedii.

Chiny są świadomie, że fragment rakiety Długi Marsz 5B może spaść na miasta, ale lekceważą ewentualne konsekwencje. Kontrolowana trajektoria mająca rozbić się o morze lub tzw. orbitę centralną nie jest przeznaczona dla tej rakiety.

Fragment chińskiej rakiety uderzy w Ziemię. Ryzyko katastrofy

Jak zauważa amerykański naukowiec Jonathan McDowell, ostatnich trzech katastrofach chińskiego stopnia rakiety CZ-5B w dwóch przypadkach odłamki uderzyły w zamieszkane obszary.

W potencjalnym obszarze oddziaływania odłamków z kosmosu znajdują się m.in. Nowy Jork, Stambuł i wiele miast w Chinach. "Trajektoria ważącego od 17 do 23 ton i długiego na ponad 30 m głównego stopnia rakiety oscyluje geograficznie między szerokością geograficzną 41 stopni na południu i 41 stopni na północy. Jest to pas o szerokości 9000 km wokół równika" - pisze "Die Welt".

Pod tym względem na pewno nie jest zagrożona Europa Środkowo-Wschodnia, więc Polacy mogą spać spokojnie.

Podczas pierwszego lotu rakiety Długi Marsz 5B w 2020 roku spalony stopień rakiety przeleciał nad Nowym Jorkiem zaledwie 15-20 min przed ponownym wejściem w atmosferę ziemską. Fragmenty obiektu uszkodziły wówczas domy w Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.

W lipcu 2022 roku część rakiety spadła niedaleko zamieszkanego osiedla na azjatyckiej wyspie Borneo.

RadioZET.pl/ Die Welt/ Bloomberg