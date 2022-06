Wielkie rozmieszczenie wojsk. "NATO uzna Rosję za nieuchronne zagrożenie"

Jakie decyzje zostaną podjęte podczas najbliższego szczytu NATO w Madrycie? Dziennik "El Pais" pisze, że Sojusz zdecyduje o największym rozmieszczeniu wojsk od czasów zimnej wojny. NATO chce wysłać sygnał, że znajduje się w stanie wojny i jest gotowe odpowiedzieć na agresję przeciwko któremukolwiek ze swoich członków.

Napięcie geostrategiczne między mocarstwami, będące konsekwencją rosyjskiej agresji, sięga poziomu kryzysu kubańskiego z 1962 roku czy kryzysu sueskiego z 1956 roku - wskazuje "El Pais".

Szczyt NATO w Madrycie. Jakie decyzje zostaną podjęte?

Zdaniem dziennika, główna debata w Madrycie odbędzie się między sojusznikami z Europy Wschodniej, którzy chcieliby przekształcić obecne bataliony NATO w ich krajach w silnie uzbrojone brygady stacjonujące na stałe, a sojusznikami - USA i Niemcami, którzy wolą kontynuować dotychczasową strategię rotacji sił wojskowych, wzmacnianych w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie ze źródłami w Sojuszu, "niektóre kraje" nalegają na przejście z obecnych grup bojowych, złożonych z 1000-1600 żołnierzy do poziomu brygad liczących co najmniej dwa razy więcej żołnierzy, a oprócz tego mających większą autonomię w działaniach i nowocześniejszą broń. Te same źródła twierdzą, że sojusznicy geograficznie najbliżej Rosji chcieliby obecności natowskich dywizji - jednostek liczących do 15 tys. żołnierzy, dowodzonych przez generałów.

"NATO uzna Rosję za bezpośrednie i nieuchronne zagrożenie"

Podczas szczytu w Madrycie - jak prognozuje "El Pais" - NATO przebuduje swoją strategię i doprowadzi do zwiększenia inwestycji krajowych na obronę i na wspólne finansowanie Sojuszu. W rezultacie zostanie zaktualizowany tzw. plan obrony i odstraszania NATO.

Według źródeł gazety nowa koncepcja strategiczna, dokument aktualizujący priorytety NATO, uzna Rosję za bezpośrednie i nieuchronne zagrożenie. Poprzednia koncepcja uważała współpracę z Moskwą za strategiczną. Sojusznicy opowiedzą się za nieeskalowaniem napięć z Pekinem. Chiny mają zostać uznane nie za zagrożenie, ale za "długoterminowe wyzwanie geostrategiczne i systemowe".

- Szczyt w Madrycie przekształci NATO - zapewnił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. - Z wielu powodów będzie to szczyt historyczny.

RadioZET.pl/ Z Saragossy Grażyna Opińska (PAP)