18 niemowląt otrzymało szczepionkę przeciw COVID-19. Pomyłka w ośrodku zdrowia

Szczepionkę przeciw COVID-19 omyłkowo podano 18 wietnamskim niemowlętom. U dzieci nie zaobserwowano poważnych skutków niepożądanych. U niektórych stwierdzono gorączkę, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zastrzyku, ale te objawy oceniono jako powszechne po podaniu szczepionki.

Wietnam. 18 niemowlętom podano szczepionkę przeciw COVID-19

Według dziennika „Viet Nam News” dzieciom podano szczepionkę Pfizera w ośrodku zdrowia w dzielnicy Quoc Oai w Hanoi w środę, a pomyłka została wykryta następnego dnia. Niemowlęta przewieziono do Szpitala Świętego Pawła na badania. Ministerstwo Zdrowia Wietnamu wysłało do szpitala zespół ekspertów. Nakazało również inspekcję, by określić przyczyny błędu i ustalić, kto jest za niego odpowiedzialny – przekazał dziennik.

Według portalu VNExpress obecnie nie jest jasne, jak doszło do pomyłki ani jakie dawki szczepionki Pfizera podano niemowlętom. Władze dzielnicy zawiesiły w obowiązkach pracowników, którzy uczestniczyli w szczepieniu.

Wietnamski resort zdrowia zezwolił na podawanie szczepionek przeciw COVID-19 dzieciom w wieku 12-17 lat, ale w Hanoi do tej pory im ich nie podawano. Szczepionkę Pfizera otrzymywały już natomiast nastolatki w kilku innych regionach kraju, w tym w miastach Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) i Danang.

RadioZET.pl/PAP (A. Borowiak)