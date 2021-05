Argentyńska prezenterka poinformowała na wizji, że zmarły przed tygodniem 81-letni William Shakespeare, drugi Brytyjczyk zaszczepiony szczepionką przeciw Covid-19, był autorem "Romea i Julii" czy "Makbeta". W ten sposób pomyliła go ze słynnym pisarzem, o tym samym imieniu i nazwisku.

Śmierć Williama "Billa" Shakespeare'a trafiła na pierwsze strony gazet w Wielkiej Brytanii po tym, jak został on pierwszym mężczyzną w Wielkiej Brytanii i drugą osobą na świecie, która otrzymała szczepionkę przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNtech w grudniu 2020 roku.

Staruszek z Warwickshire w Anglii zmarł w ubiegłym tygodniu na udar, o czym postanowiła poinformować widzów argentyńskiego Canal 26 prezenterka Noelia Novillo.

William Shakespeare nie żyje. Fatalna pomyłka prezenterki z Argentyny

Niespodziewanie pomyliła go ze słynnym pisarzem, który zmarł ponad 400 lat temu. "Jego książki, takie jak Makbet czy Romeo i Julia, to arcydzieła literatury" – mówiła zasmucona Novillo, dodając, że był on "jednym z najważniejszych pisarzy anglojęzycznych, dla niej osobiście mistrzem".

Małżonka zmarłego w tym roku Shakespeare'a powiedziała stacji BBC, że uwielbiał on muzykę, a w szczególności jazz. Po zabawnej wpadce prezenterki Canal 26 w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się żarty na ten temat. Ironizowano m.in., że argentyńska prezenterka zapewne zapytałaby małżonkę Williama "Billa" Shakespeare'a podczas wywiadu, dlaczego jej małżonek nie napisał niczego nowego od przeszło 400 lat.

RadioZET.pl/Twitter