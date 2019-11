82-letnia Willie Murphy z Rochester w stanie Nowy Jork została okrzyknięta bohaterką po tym, jak samodzielnie rozprawiła się z włamywaczem, który wtargnął do jej mieszkania. Starsza kobieta najpierw rozbiła mu na głowie drewniany stolik, a następnie unieruchomiła go miotłą. „Wybrał niewłaściwy dom” – przyznała.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O wydarzeniach z Rochester rozpisują się wszystkie lokalne media. Willie Murphy została okrzyknięta bohaterką po tym, jak samodzielnie powstrzymała włamywacza.

82-letnia kobieta przebywała sama w domu. W godzinach wieczornych do jej drzwi zaczął dobijać się nieznany mężczyzna, który prosił o wezwanie karetki. Murphy zgodziła się wpuścić go do środka, ale, zaniepokojona sytuacją, dyskretnie powiadomiła policję.

W pewnym momencie mężczyzna wyłamał drzwi wejściowe. Murphy niewiele myśląc, chwyciła za drewniany stolik i rozbiła go włamywaczowi na głowie. Następnie oblała mu twarz szamponem do włosów i unieruchomiła miotłą. Gdy na miejscu zjawili się policjanci, intruz leżał obezwładniony i poobijany. Rany, które odniósł, były na tyle dotkliwe, że musiał zostać przewieziony do szpitala.

– Jestem sama i stara, ale zgadnijcie co? Jestem twarda – przyznała Willie Murphy. 82-latka dodała, że intruz „wybrał niewłaściwy dom”.

Oglądaj

Kobieta na co dzień trenuje na siłowni. Na swoim koncie ma liczne nagrody zdobyte w zawodach kulturystycznych. Gdy po wydarzeniach pojawiła się w klubie sportowym, jej koledzy przywitali ją gromkimi brawami.

RadioZET.pl/ Daily Mail