Wirus Lassa wykryty w Wielkiej Brytanii. To pierwsze przypadki zakażenia od ponad dekady

Wirus Lassa został zdiagnozowany u członków tej samej rodziny, która niedawno wróciła z kraju Afryki Zachodniej, gdzie choroba jest w tzw. fazie endemii (stałe występowanie zachorowań na określoną chorobę na danym obszarze w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym poziomie - przyp.red.).

Wirus Lassa w Wielkiej Brytanii. Pierwszy przypadek wykrycia choroby od ponad dekady

Jak podaje Sky News, w Wielkiej Brytanii od 1980 roku potwierdzono osiem przypadków gorączki krwotocznej Lassa. Ostatnie dwa zakażenia zidentyfikowano w 2009 roku. Dr Susan Hopkins, główna doradczyni medyczna Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) przekazała, że ogólne ryzyko epidemiczne dla społeczeństwa jest bardzo niskie.

– Przypadki wirusa Lassa są rzadkie w Wielkiej Brytanii. Choroba nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi. Kontaktujemy się z osobami, które miały styczność z chorymi. Chcemy zapewnić im odpowiednie wsparcie i poradę – powiedziała dr Hopkins.

Gorączka Lassa to choroba wywoływana przez wirusa, który zwykle zaraża ludzi poprzez kontakt z żywnością lub przedmiotami gospodarstwa domowego, które zostały skażone moczem lub kałem zakażonych szczurów. Wirus może również rozprzestrzeniać się przez zakażone płyny ustrojowe.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) śmiertelności z powodu choroby wywołanej przez wirusa Lassa wynosi 1%. Około 80% chorych nie wykazuje żadnych objawów. W ciężkich przypadkach może dochodzić do spuchnięcia twarzy, zmęczenia mięśni, zapalenia spojówek i krwawienia ze śluzówek. Szacuje się, że każdego roku w Afryce Zachodniej występuje od 100 do 300 tys. przypadków gorączki Lassa.

