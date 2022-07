Wirus Marburg wywołał śmiertelną w skutkach chorobę u mieszkańców Ghany. Afrykańskie państwo potwierdziło w niedzielę śmierć dwóch pacjentów z południowego regionu Ashanti. Mowa o jednym z groźniejszych patogenów, który zabija nawet do 90 procent zakażonych.

Obaj zmarli mieli biegunkę, gorączkę, nudności i wymioty. Chorobę spowodowaną wirusem Marburg potwierdził wynik badania laboratoryjnego. Zmarłymi okazali się 26-latek i 52-letni mężczyzna.

Wirus Marburg zabija. "Może łatwo wymknąć się spod kontroli"

Wcześniejsze ogniska i sporadyczne przypadki choroby wywołanej wirusem Marburg zostały zgłoszone w Angoli, Demokratycznej Republice Konga, Kenii, RPA i Ugandzie. WHO skontaktowała się z sąsiednimi krajami wysokiego ryzyka i są one w stanie gotowości do dalszych działań.

- Organy służby zdrowia (Ghany) zareagowały szybko, przygotowując się na ewentualną epidemię. To dobrze, ponieważ bez natychmiastowego i zdecydowanego działania Marburg może łatwo wymknąć się spod kontroli. WHO działa w terenie, wspierając władze ds. zdrowia, a teraz, gdy ogłoszono wybuch epidemii, gromadzimy więcej zasobów – powiedział dr Matshidiso Moeti, dyrektor regionalny WHO w Afryce.

Władze zidentyfikowały 90 osób, które kontaktowały się ze zmarłymi na chorobę wywołaną wirusem Marburg. Jest to wysoce zakaźna wirusowa gorączka krwotoczna. Należy do tej samej grupy, co kojarzona na całym świecie choroba wywołana wirusem Ebola. Gwinea ogłosiła stan epidemii ws. wirusa Marburg 16 września 2021 r., pięć tygodni po wykryciu pierwszego przypadku.

RadioZET.pl/Afro.who.int