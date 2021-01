Wirus Nipah przenosi się głównie poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi nietoperzami lub świniami i ich wydzielinami, ale możliwa jest transmisja zakażenia z człowieka na człowieka. Źródłem wirusa są owocożerne nietoperze i świnie. Po raz pierwszy wirus Nipah został rozpoznany w 1999 roku w Malezji. Wówczas odnotowano 265 przypadków choroby Nipah wywołanej wirusem.

Choroba Nipah to wirusowe zapalenie mózgu wywoływane przez wirus Nipah, należący do rodziny Paramyxoviridae - tej samej, do której należą wirusy odry, świnki lub paragrypy. Od 1999 roku w krajach azjatyckich występowały niewielkie ogniska wirusa m.in w Singapurze, Malezji i Indiach. Naukowcy alarmują jednak, że śmiertelność tej choroby to 75 proc.

Wirus Nipah w Azji. Światu grozi kolejna pandemia?

Jak podkreśla BBC, wirus Nipah, podobnie jak koronawirus SARS-Cov-2, ma potencjał pandemiczny. Na ogół choroby tego typu zbyt szybko zabijają chore osoby, aby zaistniały warunki do rozprzestrzenienia się wirusa. W przypadku wirusa Nipah jest jednak inaczej. Według WHO, Nipah może inkubować nawet przed 45 dni! Objawy zakażenia pojawiają się między 4. a 14. dniem.

Pierwsze objawy choroby to gorączka, bóle głowy i wymioty utrzymujące się przez 3–14 dni. Następnie może pojawić się senność, zaburzenia orientacji i świadomości. Po 24-48 godzinach stan ten prowadzi do śpiączki. W przypadku osób, które pokonają chorobę, może dochodzić do długotrwałych problemów neurologicznych, w tym zmian osobowości.

Wirusolog Veasna Duong przekonuje w rozmowie z BBC, że badanie wirusów, takich jak Nipah, umożliwią nam lepsze przygotowanie na pojawiające się zagrożenia wirusowe. - Obserwujemy nietoperze owocożerne tutaj w Tajlandii, na targach, w miejscach kultu, w szkołach i obiektach turystycznych, takich jak Angkor Wat. W normalnym roku Angkor Wat gości 2,6 mln odwiedzających. To 2,6 mln potencjalnych szans na przeskakiwanie wirusa Nipah z nietoperzy na ludzi w jednym tylko miejscu - mówi.

Naukowcy podkreślają, że pewne rozpoznanie choroby Nipah na podstawie objawów klinicznych jest niemożliwe i koniecznie w tym przypadku są badania laboratoryjne. Zapalenie mózgu spowodowane wirusem Nipah to choroba, której śmiertelność może sięgać nawet 75 proc. Jak podaje serwis Mp.pl - zakażenie może przebiegać w postaci utajonej i ulegać reaktywacji po wielu latach od ekspozycji. W przypadku przejścia choroby wskazana jest wieloletnia obserwacja specjalistyczna.

