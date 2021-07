Wkrótce nowy wariant koronawirusa? Poczekamy dłużej na powrót do normalności

Powrót do normalnego życia po pandemii COVID-19 nie nastąpi wcześniej niż w 2022, czy nawet 2023 roku - uważa szef doradzającej francuskiemu rządowi Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy, cytowany przez francuską telewizję BFM TV. Delfraissy ostrzegł, że wpływ będzie miało na to pojawienie się nowego wariantu koronawirusa. Ekspert szacuje, że może się on pojawić przed zimą.

Powrót do normalności po pandemii COVID-19 może potrwać dłużej niż do tej pory sądzono. Francuski ekspert przewiduje, że na początku sierpnia we Francji liczba nowych dziennych zakażeń może sięgnąć około 50 tys. Przestrzegł również, że czwarta fala koronawirusa może uderzyć we francuskie szpitale w drugiej połowie sierpnia.

Wkrótce nowy wariant koronawirusa? Powrót do normalności po pandemii nawet w 2023

Według eksperta powrót do normalnego życia po pandemii nie nastąpi wcześniej niż w 2022, czy nawet 2023 roku. - Do zimy będziemy prawdopodobnie mieli kolejny wariant koronawirusa - ostrzega Delfraissy.

Ten wirus posiada nadzwyczajną zdolność mutacji. prof. Jean-Francois Delfraissy, doradca francuskiego rządu

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku lipca we Francji liczba nowych zakażeń COVID-19 systematycznie rośnie. W czwartek zakażenie koronawirusem stwierdzono u niemal 22 tys. osób, a 11 zainfekowanych zmarło; 56,4 proc. populacji kraju otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a 42,5 proc. jest w pełni zaszczepione.

RadioZET.pl/oprac. AK