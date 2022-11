Putin jest poważnie chory? Wyciekły maile. "Faszerowany sterydami"

Od kiedy wybuchła wojna w Ukrainie w mediach regularnie pojawiają się pogłoski na temat stanu zdrowia Władimira Putina. Dyktator ma być śmiertelnie chory, a fakt ten ma być również ukrywany przed opinią publiczną w Rosji.

Wyciekły maile nt. stanu zdrowia Putina. "Faszerowany sterydami"

Najnowsze doniesienia publikują brytyjskie tabloidy - "Daily Mail" oraz "The Sun". Według pierwszego z nich Putin cierpi na chorobę Parkinsona, wykryto u niego także nowotwór trzustki i prostaty. Ma być również "nafaszerowany sterydami".

Podobnie pisze "The Sun", powołując się na e-maile, których autorem ma być "informator rosyjskich służb bezpieczeństwa" zbliżony do Kremla. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób te spekulacje przedostały się do mediów.

"Mogę potwierdzić, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona we wczesnym stadium, ale choroba już postępuje. Fakt ten zostanie zaprzeczony w każdy możliwy sposób i ukryty" - to treść rzekomego maila, który publikuje na swojej stronie internetowej "Daily Mail".

Putin jest regularnie faszerowany wszelkiego rodzaju ciężkimi sterydami i innowacyjnymi zastrzykami przeciwbólowymi, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się raka trzustki, który został niedawno zdiagnozowany. To nie tylko powoduje duży ból, Putin ma opuchniętą twarz i cierpi na inne skutki uboczne - w tym zaniki pamięci "Daily Mail"

Na jednym ze zdjęć z poligonu wojskowego zauważono, że rosyjski prezydent ma na grzbiecie dłoni ślad, który przypomina bliznę po dożylnej aplikacji leku. "To tylko dolało oliwy do ognia" - czytamy w "DM".

Dodatkowo tabloid podaje, że jego rodzina oraz polityczne otoczenie są zaniepokojone "nieustającym kaszlem, nudnościami i brakiem apetytu". Na jego twarzy widać też znaczną opuchliznę, choć zdaniem informatorów gazety Putin miał jednocześnie znacznie stracić na wadze.

RadioZET.pl/dailymail.co.uk/The Sun