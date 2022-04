Władimir Putin podpisał ustawę. Rosjan czekają kolejne drakońskie kary

Władimir Putin podpisał ustawę ustanawiającą odpowiedzialność administracyjną za "publiczne utożsamianie" ZSRR z nazistowskimi Niemcami, a także negowanie "decydującej roli" i "misji humanitarnej" ZSRR w II wojnie światowej. Dokument został opublikowany na internetowym portalu informacji prawnych w sobotę 16 kwietnia.

Putin ogranicza wolność słowa w Rosji

Do rosyjskiego Kodeksu wykroczeń administracyjnych wprowadzono nowy artykuł, który przewiduje grzywnę dla obywateli w wysokości od 1 do 2 tys. rubli lub 15-dniowy areszt. Kary dla urzędników sięgają 4 tys. rubli. Grzywna dla osób prawnych wynosi od 10 do 50 tys. rubli. W przypadku recydywy kary te wzrosną odpowiednio do 5, 20 i 100 tys. rubli. Ponadto urzędnikom grozi zawieszenie na okres od sześciu miesięcy do roku.

Projekt ustawy został zatwierdzony przez rosyjską Radę Federacji 13 kwietnia. Tydzień wcześniej, 6 kwietnia, Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła poprawki do Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Utożsamianie ZSRR z nazistowskimi Niemcami zostało uznane za nielegalne w 2021 roku. Wtedy jednak prawo nie przewidywało kar.

Putin od początku wojny w Ukrainie ogranicza wolność słowa w Rosji. Na początku marca wprowadził wysokie kary więzienia dla każdego, kto publikuje "fałszywe informacje" na temat rosyjskich sił zbrojnych.

RadioZET.pl