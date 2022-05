Władimir Putin wydał pilny rozkaz. Rosja przerzuca 60 tys. wojsk z Syrii

Władimir Putin nakazał przeniesienie wojsk z Syrii do Ukrainy w celu przyspieszenia okupacji Donbasu – podały źródła "The Moscow Times". Informację potwierdził w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Władimir Putin wierzy, że podwajając wysiłki, osiągnie lepszy rezultat w konflikcie zbrojnym na Ukrainie – powiedział dyrektor CIA William Burns. – Jest przekonany, że nie może sobie pozwolić na przegraną – dodał, przemawiając na konferencji "Financial Times" w Waszyngtonie.

Wojna w Ukrainie. Putin przerzuca swoje wojska z Syrii

Władze Rosji przerzucają wojska rosyjskie z Syrii, by "podrzucić trochę do ognia" w Ukrainie – oznajmił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. "Rosja pilnie wycofuje siły z Syrii, przekazując bazy wojskowe Państwu Islamskiemu" – napisał, powołując się na media izraelskie. Z kolei "The Moscow Times" podaje, że w latach 2015-2018 w Syrii przebywały 63 tys. rosyjskich żołnierzy, z czego połowa była oficerami.

Podolak wyraził też przekonanie, że Rosja może przeprowadzić jakieś prowokacje 9 maja, by wywrzeć presję na Ukraińców. – Trzeba mieć świadomość, że Rosja bardzo chce nam zrobić coś złego 8 albo 9 maja i dlatego jakieś prowokacje pewnie będą. Chcą to zrobić nie z wojskowego punktu widzenia, nie po to, żeby zniszczyć jakąś naszą infrastrukturę, tylko z czysto psychologicznego punktu widzenia – powiedział Podolak w Radiu NW.

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia pokonanie nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. Według wielu ekspertów, a także ukraińskich władz, Kreml zamierzał tego dnia świętować również sukcesy odniesione w wojnie w Ukrainie.

