Putin wygłosi orędzie. Spełnia się najgorszy scenariusz?

Władimir Putin wygłosi we wtorek orędzie. Rosyjski dyktator będzie - zdaniem BBC - mówił w nim o referendach, które mają wkrótce odbyć się na okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy.

Władimir Putin ma wygłosić we wtorek orędzie. Zdaniem BBC - na które powołuje się Gazeta.ru - może mówić w nim o referendach na terenach okupowanych przez Rosję - tzw. Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, Chersoniu oraz Zaporożu.

Niektóre źródło podają, że oprócz Putina do Rosjan ma przemówić również minister obrony Siergiej Szojgu.

Z apelami o „niezwłoczne” referendum w sprawie przyłączenia do Rosji tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych wystąpiły w poniedziałek „izby społeczne” tych separatystycznych tworów, utrzymywanych przez Moskwę.

We wtorek ponowne wezwanie wystosowały władze okupacyjne na terytorium obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Również we wtorek rosyjskie media powiadomiły, że samozwańczy lider tzw. ŁRL podpisał „ustawę” o referendum w sprawie włączenia do Rosji na prawach podmiotu federacji.

Prokremlowska RIA Novosti informuje, że wyznaczona została już nawet data głosowania. Ma się ono odbyć jeszcze w tym miesiącu, bo w dniach 23-27 września.

