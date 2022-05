Władimir Putin zostanie wkrótce obalony? Wymieniono, kto może go zastąpić

Spekulacje o odejściu Władimira Putina krążą od początku rosyjskich niepowodzeń w wojnie przeciwko Ukrainie. Część obserwatorów zwraca uwagę na rzekome problemy zdrowotne rosyjskiego prezydenta, które w najbliższym czasie mogą oznaczać zmianę władzy na Kremlu. Portal Meduza pisze jednak o zbliżającym się "przewrocie pałacowym" w Moskwie, wynikającym z rosnącego niezadowolenia z rządów Putina wśród rosyjskich elit biznesowych i wojskowych.

Meduza przekonuje, że liczba zwolenników Putina wśród rosyjskich decydentów i ludzi wpływu maleje z każdym dniem. Prezydent Rosji miał narazić się zarówno zwolennikiem zakończenia wojny w Ukrainie jak i orędownikom kontynuowania działań zbrojnych. Najbliższe otoczenia Putina nie wie, jak zakończyć wojnę, aby "wyjść z niej z twarzą", nie tracąc poparcia wśród rosyjskiego społeczeństwa. Jeden z rozmówców portalu mówi wprost: "żyć tak, jak wcześniej już się nie da, a rozwijać się nie wolno".

"Przewrót pałacowy" na Kremlu? Oni mogą zastąpić Putina

Dalsze niepowodzenia wojsk rosyjskich w Ukrainie i pogarszająca się sytuacja międzynarodowa wokół tego konfliktu, mogą w najbliższym czasie doprowadzić do powstania spisku i obalenia dyktatorskich rządów Putina. Portal Meduza wymienia w tym kontekście konkretne nazwiska ewentualnych następców obecnego prezydenta. Chodzi o Dmitrija Miedwiediewa, mera Moskwy Siergieja Sobianina i wiceszefa prezydenckiej administracji Siergieja Kirienko.

Ustalenia Meduzy to nie pierwsza tego typu publikacja. Christo Groziew - analityk śledczy portalu Bellingcat - uważa, że od wielu tygodni rośnie napięcie na linii Putin - oligarchowie. Zdaniem Groziewa, w najbliższych tygodniach może dojść na Kremlu do odmowy wykonania rozkazu na najwyższych szczytach władzy, który z kolei otworzy drogę do przewrotu politycznego.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego - Kyryło Budanow - cytowany w poniedziałek przez serwis Ukraińska Prawda, powiedział, że "było już kilka zamachów na życie Władimira Putina" od czasu rozpoczęcia wojny. - Były zamachy na Putina... Nie tak dawno był nawet zamach ze strony, jak to się mówi, przedstawicieli Kaukazu. To niepubliczna informacja. Całkowicie nieudany zamach, ale miał naprawdę miejsce... Było to około dwóch miesięcy temu - powiedział Budanow.

Niezadowoleni z przebiegu działań wojennych za zachodnią granicą są także nacjonalistyczni oficerowie z Ogólnorosyjskiego Zgromadzenia Oficerów. Nie myślą oni jednak o pokoju z Ukrainą, a o intensyfikacji operacji zbrojnych. Oficerowie chcą, aby Władimir Putin oficjalnie wypowiedział wojnę Ukrainie. Zgromadzenie podkreśliło, że walki w Ukrainie toczą się nie tylko o "denazyfikację kraju", ale także o "historyczne terytoria Rosji i jej istnienie w porządku światowym". Nacjonaliści oczekują ogłoszenia częściowej mobilizacji w Rosji, szczególnie w regionach graniczących z państwami NATO, utworzenia oddziałów obrony terytorialnej, wydłużenia standardowych terminów służby wojskowej z jednego roku do dwóch oraz utworzenia nowych naczelnych administracji wojennych, m.in. w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Wymieniono także konieczność wprowadzenia kary śmierci dla dezerterów.

