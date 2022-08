9-letnia Lilia Valutyte zginęła od ciosu nożem. Do tragedii doszło w czwartek 28 lipca ok. godz. 18 czasu lokalnego w miejscowości Boston w angielskim hrabstwie Lincolnshire. Dziewczynka bawiła się na chodniku przed sklepem hafciarskim swojej mamy wraz z młodszą siostrą.

9-latka zasztyletowana w biały dzień. Są nagrania z miejsca zbrodni

"Daily Mail" opublikował właśnie nagrania z miejskiego monitoringu, na których widać Lilię bawiącą się hula-hop zaledwie 10 min przed śmiercią. Materiał zawiera też moment, w którym policjanci i ratownicy medycznie spieszą jej na ratunek.

Bliscy zmarłej są przerażeni. Jak pisze gazeta, nie wychodzą z domu, bojąc się, że mogą być kolejnym celem zabójcy. Mają zapewnioną ochronę policji. W szoku jest również miejscowa społeczność.

200 metrów od miejsca zdarzenia policja zatrzymała podejrzanego o morderstwo. To 22-letni Litwin Deividas Skebas, który pozostanie w areszcie przynajmniej do zaplanowanej na 19 września rozprawy przed sądem w Lincoln. Co ciekawe, 9-latka również była litewskiego pochodzenia.

- Nagle wybiegł człowiek, którego szukali, a policjanci zaczęli wylewać się z domu, który przeszukiwali, wskakiwali do wozów i rozpoczął się pościg. Wygląda na to, że mężczyzna biegł przez tylny ogród, a następnie próbował uciec do parku - relacjonował moment zatrzymania w rozmowie "The Sun" jeden ze świadków.

Śledztwo ws. morderstwa wciąż trwa. Nie wiadomo dokładnie, jaki był motyw zbrodni, choć "The Sun", powołując się na lokalne media, wskazuje na możliwy konflikt o "niewypłacone wynagrodzenie".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Daily Mail/The Sun