Podpalił ją, by odegrać scenę z filmu. Po 21 latach uznany za winnego zabójstwa

Do tragicznego zdarzenia doszło w 1998 roku w miejscowości Weston-super-Mare w hrabstwie Somerset (południowo-zachodnia Anglia). Steven Craig przywiązał do krzesła Jacqueline Kirk i podpalił ją. Miała to realizacja fantazji inspirowanej filmem "Wściekłe Psy" Quentina Tarantino.

Podpalił partnerkę, by odegrać scenę z filmu. Po 21 latach uznany za winnego

Kobieta przeżyła ten atak, ale doznała rozległych obrażeń. 35 proc. jej ciał - w tym szyja, klatka piersiowa, brzuch i uda - uległy poparzeniu. W sierpniu 2019 roku, wieku 62 lat zmarła z powodu pęknięcia przepony.

Sąd uznał, że jej śmierć nastąpiła m.in. w wyniku wydarzeń, które miały miejsce pod koniec lat 90. - Skóra jej brzucha nie była na tyle rozciągliwa, by wytrzymać postępujący obrzęk jelit - ocenił cytowany przez Sky News prokurator Richard Smith, który domagał się dodatkowego wyroku dla Cragia. Zaznaczył oczywiście, że to nie była jedyna przyczyna zgonu Kirk.

Craig spędził już 15 lat za kratami. W 2000 roku został skazany na 15 lat więzienia za zaatakowanie i umyślnie spowodowanie uszkodzenia ciała swojej partnerki. Wyrok za zabójstwo ma usłyszeć 9 listopada. Jego obrońcy nie zgadzają się z decyzją sądu i zapowiadają apelację.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Sky News/Twitter