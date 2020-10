Na 4 lata więzienia skazał włoski sąd kobietę, która przez prawie rok dosypywała środki uspokajające i nasenne do cappuccino koleżance z pracy, omal nie doprowadzając kobiety do śmierci w wypadku samochodowym. Robiła to, bo chciała, żeby to jej „rywalka” została zwolniona w ramach redukcji etatów w ich firmie.