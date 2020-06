Dramatyczne odkrycie we Włoszech. O sprawie informuje m.in. Polsat News. W jednym z mieszkań w Rzymie znaleziono zwłoki 55-letniej Polki. Kobieta pracowała we Włoszech jako opiekunka, zajmowała się mężczyzną w podeszłym wieku. To właśnie on natknął się na jej ciało. Jak ustalono, 55-latka najprawdopodobniej była martwa już od kilku dni. Drzwi w mieszkaniu, w którym została znaleziona, były szczelnie zamknięte od środka.

Do dramatu najprawdopodobniej wtedy, gdy starszy mężczyzna trafił na kilka dni do szpitala. W czwartek został wypisany z oddziału i mógł wrócić do swojego domu. Zastał jednak zaryglowane drzwi. Około godziny 16.00 był już na Via Gregorio VII i usiłował dostać się do swojego mieszkania – donoszą lokalne media. Samodzielne próby wyważenia drzwi nie przyniosły rezultatu, więc poprosił o pomoc swojego zięcia, mieszkającego w pobliżu.

Mężczyźni nie dali rady otworzyć mieszkania. Na miejsce wezwali ślusarza, który umożliwił im wejście do środka.

Zwłoki Polki w mieszkaniu w Rzymie, dookoła ślady krwi

Kiedy weszli w końcu do mieszkania, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Na podłodze były plamy krwi, dookoła leżały puste butelki po napojach alkoholowych. Ciało 55-latki znaleźli w salonie. Zmarła kobieta znajdowała się na fotelu.

Według wstępnych ustaleń policji na ciele Polki nie wykryto obrażeń, które mogłyby świadczyć o ataku osoby z zewnątrz. Jak zakłada policja, 55-latka mogła umrzeć 2 dni przed powrotem mężczyzny ze szpitala. W sprawie wszczęto śledztwo, wykonana zostanie także sekcja zwłok.

RadioZET.pl/Polsat News