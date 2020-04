Do tragedii doszło w środę rano, w jednej z włoskich miejscowości. Do przepływającej dołem rzeki runął most o wysokości prawie 400 metrów. Potężna konstrukcja od dawna budziła wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa. Niestety, do rzeki wpadły również samochody i dwóch kierowców. Jeden z nich jest w ciężkim stanie - podają zagraniczne media. Sieć zaś obiegło nagrania, na którym widać skalę zniszczeń.