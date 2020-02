Studentka Erasmusa zgwałcona w toalecie w klubie. Policja szuka sprawcy

Do koszmaru doszło w Trydencie we Włoszech. Studentka Erasmusa została zgwałcona w toalecie jednego z popularnych klubów w centrum miasta. Brytyjka została uwięziona w pomieszczeniu przez mężczyznę mówiącego łamanym angielskim, który następnie dopuścił się brutalnej napaści seksualnej na młodej kobiecie.

O sprawie donoszą zagraniczne media, między innymi mirror.co.uk. Brytyjska studentka, która studiowała tymczasowo we Włoszech w ramach programu Erasmus, wraz ze znajomymi wybrała się do jednego z najpopularniejszych klubów w Trydencie.

Obcy mężczyzna poszedł za nią i wepchnął ją do toalety

Około godziny 3.00 nad ranem w poniedziałek młoda kobieta miała pójść do toalety. Nie zauważyła jednak, że ktoś ją śledzi. Poszedł za nią obcy mężczyzna, który – jak później zeznawała – posługiwał się łamaną angielszczyzną. Napastnik złapał Brytyjkę i wepchnął ją siłą do pustej toalety, zagradzając jej drogę. Młoda kobieta nie mogła się wydostać. Krzyczała, lecz przez głośną muzykę nikt nie był w stanie jej usłyszeć.

Po gwałcie, przerażona kobieta wróciła do mieszkania, które wynajmowała wraz z innymi współlokatorkami. Jak pisze mirror.co.uk, to właśnie one zawiadomiły policję o tym, co się stało.

Policja wszczęła śledztwo

Brytyjka została natychmiast przewieziona do szpitala na badania. Później, młodą kobietę przesłuchali śledczy – czytamy na mirror.co.uk.

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Obecnie uruchomiony został tzw. "kod czerwony" - czyli procedura podejmowana w przypadku przestępstw seksualnych. Funkcjonariusze przesłuchują obecnie wszystkich potencjalnych świadków zdarzenia – ludzi, którzy tego wieczoru bawili się w lokalu a także znajomych zgwałconej studentki.

