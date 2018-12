Ponadstuletni zaczyn do ciasta uratowany! Dyżurowali przy nim pracownicy cukierni

Dzięki determinacji pracowników upadłej firmy cukierniczej z północy Włoch udało się uratować ponadstuletni drożdżowy zaczyn i wznowić produkcję bożonarodzeniowych ciast panettone i pandoro . Nie było to łatwe. W maju ogłoszono upadłość firmy, a przy zaczynie „dyżurowali” jej dawni pracownicy.

Założona pod koniec XIX wieku, znana w całych Włoszech firma rodziny Melegatti z okolic Werony, produkująca klasyczne świąteczne włoskie ciasta, przeżywała w ostatnich latach poważne trudności i pogrążała się w kryzysie. Podjęto kilka prób jej ratowania przede wszystkim w trosce o to, by nie zniknęła jedna z najbardziej tradycyjnych marek bożonarodzeniowych ciast.

Nie pomogły jednak kampanie w mediach społecznościowych z apelami o kupowanie wypieków zadłużonej firmy, która pierwsza upowszechniła popularną we Włoszech babę pandoro w obecnie znanej formie. Gdy długi sięgnęły 50 milionów euro, sąd w Weronie ogłosił upadek historycznego przedsiębiorstwa.

Przed bramą protestowali zwolnieni, wysłani na przymusowe urlopy i pozbawieni pensji pracownicy. Nawet w czasie pikiet trwały „dyżury” przy zaczynie ciasta drożdżowego, który w tamtejszej piekarni podtrzymywany jest i pielęgnowany od jej założenia – przypominają włoskie media.

– Także w najmroczniejszych chwilach, kiedy byliśmy na przymusowych urlopach, bez pensji i protestowaliśmy przed bramą upadłej firmy, ja i moi koledzy wchodziliśmy zawsze do środka, by dokarmiać zakwas, który ma 124 lata. Bez niego Melegatti by nie przeżyło – powiedział przed tegorocznymi świętami jeden z pracowników Matteo Peraro.

Ostatecznie kryzys został zażegnany, a firmę przejęła spółka technologiczna z Vicenzy. Pod koniec listopada produkcję świątecznych bab na tradycyjnym zaczynie wznowiono.

