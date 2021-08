Włochy wprowadzają przepustki Covid-19. Wiele utrudnień dla niezaszczepionych

We Włoszech już w tym tygodniu wejdą w życie tzw. przepustki Covid-19. Dostęp do wielu miejsc, np. restauracji, placówek kultury, obiektów sportowych, będzie uzależniony od pełnego zaszczepienia się przeciw Covid-19. Odporność w ten sposób nabyło ponad 60 proc. Włochów. Rząd zostawił niezaszczepionym dwie dodatkowe opcje w ramach tzw. przepustek do miejsc użyteczności publicznej.