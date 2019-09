Koszmar podczas rodzinnej wycieczki. 35-letnia Polka zginęła na oczach dziecka

Jak podaje włoska gazeta "Lucca in Diretta", do ogromnej tragedii doszło we włoskiej prowincji Lukka. 35-letnia Polka jechała samochodem ze swoim partnerem i 8-letnim synem. Mężczyzna kierował autem. W pewnym momencie – z nieznanych przyczyn - stracił panowanie nad kierownicą.