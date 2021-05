We Włoszech w ciągu kilku dni doszło do drugiego przypadku omyłkowego podania czterech dawek szczepionki Pfizer zamiast jednej - podała agencja Ansa. Znów nastąpiło to w Toskanii, a poczwórną dawkę otrzymała 67-letnia kobieta, która jest w dobrym stanie zdrowia.