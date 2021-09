Do szkół tylko z certyfikatem Covid-19. Nowe ustalenia weszły w życie

Certyfikat Covid-19 trzeba będzie okazać w szkole do końca tego roku podczas stanu wyjątkowego z powodu pandemii. Taki obowiązek będzie dotyczył każdej osoby przekraczającej próg placówki edukacyjnej we Włoszech, ale nie dotyczy uczniów. To zapis projektu dekretu przyjętego w czwartek przez rząd Mario Draghiego.