Zmarła dwa lata temu na krześle w kuchni. Nikt z sąsiadów nie zauważył

Policja odkryła ciało przypadkiem. Sąsiedzi po raz ostatni widzieli starszą kobietę przy jej domu na ulicy Comum Oppidum we wrześniu 2019 roku. Założyli, że piętrząca się w skrzynce na listy poczta świadczy o tym, że seniorka podczas pandemii COVID-19 wyprowadziła się z domu.

Szokujące odkrycie we Włoszech. Kobieta nie żyła od ponad dwóch lat

Mieszkanka Prestino sprzedała swój dom Szwajcarowi. Zastrzegła jednak, że nadal chce w nim mieszkać. Kiedy przez Włochy przetoczyły się potężne wichury, formalny właściciel posiadłości chciał skontaktować się z kobietą.

Połamane konary drzew zalegające w jej ogrodzie stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. Gdy dzwonienie i pukanie nie dało rezultatu, mężczyzna zadzwonił po policję.

Zwłoki Włoszki znaleziono w kuchni, na krześle. Były w znacznym stadium rozkładu. Śledczy oszacowali, że mieszkanka Prestino nie żyła od ponad dwóch lat. Policjanci nie znaleźli w domu żadnych śladów mogących wskazywać na to, że ktoś przyczynił się do śmierci 70-latki. Uznano, że zmarła z przyczyn naturalnych.

Kobieta nie miała męża, dzieci ani krewnych. Nie była też pod opieką lokalnego lekarza rodzinnego. Gmina Prestino chce teraz zapłacić za pochówek seniorki.

"To, co się stało z panią Marinellą Berettą z gminy Como, ta zapomniana samotność, dotyka nasze sumienia. Upamiętnienie jej życia to obowiązek społeczności, która chce pozostać jednością. Nie możemy ograniczać się do życia prywatnego, musimy wrócić do uzdrawiania więzi między sobą. Dbanie o siebie nawzajem to zadanie rodziny, instytucji i nas samych: nikt nie musi pozostawać sam" - napisała Elena Bonetti, włoska minister równości szans i rodziny.

