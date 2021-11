We Włoszech można zatrzymać pociąg, jeżeli wśród pasażerów jest ktoś z objawami wskazującymi na COVID-19. Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministerstw zdrowia i infrastruktury, które właśnie weszło w życie.

Włoski rząd wprowadził właśnie nowe przepisy - dekret w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego - walce z koronawirusem. Od teraz na wielkich dworcach kolejowych, np. w Rzymie, Mediolanie, Florencji i innych miastach należy prowadzić kontrole przepustek sanitarnych przed wejściem pasażerów do pociągów.

Włochy. Można zatrzymać pociąg, jeśli pasażer ma objawy COVID-19

Tzw. Green Pass (certyfikat covidowy zaświadczający o pełnym zaszczepieniu, przejściu COVID-19 bądź negatywnym wyniku testu) wymagany jest w pociągach dużych prędkości oraz w Intercity. Obecnie przepustki te sprawdzane są razem z biletami.

Ponadto postanowiono, że jeśli w pociągu personel stwierdzi obecność osoby lub osób z objawami wskazującymi na COVID-19, policja kolejowa wraz z nadzorem sanitarnym może zdecydować, biorąc pod uwagę okoliczności, o zatrzymaniu pociągu, by podjąć niezbędne działania.

Zanim skład ruszy w dalszą drogę, musi zostać zdezynfekowany. Inne zalecenie to dezynfekcja wszystkich środków transportu publicznego co najmniej raz dziennie. W przypadków taksówek i limuzyn z kierowcą maksymalna liczba pasażerów nie może być większa niż dwa, jeśli nie należą do tej samej rodziny- zaleciły ministerstwa zdrowia i infrastruktury.

RadioZET.pl/PAP (S. Wysocka)