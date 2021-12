"Szczepcie się, COVID-19 to piekło". Antyszczepionkowiec trafił pod respirator

50-latek z Piacenzy przedstawiał się w mediach społecznościowych jako zagorzały przeciwnik szczepień i podważał dane dotyczące liczby zmarłych na COVID-19 we Włoszech, która przekroczyła 134 tysiące. Popierał manifestacje przeciwko wymogowi paszportu covidowego w miejscach pracy.

Nawrócony antyszczepionkowiec: szczepcie się, COVID-19 to piekło

Kilka dni temu Marco Marchesin trafił w ciężkim stanie na oddział intensywnej terapii w swoim mieście. To stamtąd, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, wystosował skierowany do antyszczepionkowców apel. Nagrał go w hełmie do tlenoterapii.

Łapiąc z trudem oddech chory na COVID-19 mężczyzna powiedział: - Jestem bardzo słaby. Nie myślałem, że tu się znajdę. [...] Nie jestem zaszczepiony; tak jak wiele osób tutaj. Niedawno umarła tu 41-latka na Covid-19.

Szczepcie się. Popełniłem błąd. Nie dajcie się zabić przez tę chorobę. Szczepcie się. Wybierzcie szczepionkę, którą uważacie za odpowiednią. Macie dwa rodzaje, cztery firmy farmaceutyczne Marco Marchesin

"Szczepcie się, to nie jest żart, na to się umiera. Ta choroba niszczy płuca. Szczepcie się, proszę, nie róbcie tak, jak ja, który czekałem. To jest piekło" - wezwał mężczyzna walczący ze skutkami zakażenia.

We Włoszech niezaszczepionych jest około 6 milionów osób. Po dwóch dawkach jest 85 proc. ludności. Masowo wykonywane są obecnie szczepienia trzecią dawką.

RadioZET.pl/PAP (S. Wysocka)