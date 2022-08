Ochroniarz bawił się bronią i strzelał do znaków. Pocisk trafił w 2-letnie dziecko

Niebezpieczny wypadek spowodował ochroniarz, który chciał pokazać swoim siostrzeńcom, jak korzysta się z broni. Postanowił postrzelać do znaków na ulicy. Jeden z pocisków trafił do mieszkania w pobliskim budynku i ranił 2-letniego chłopca. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.