Makabryczne odkrycie przed włoskim sklepem. Znaleziono zwłoki Polaka

Horror we Włoszech. Policjanci na obrzeżach miasteczka Orta Nova natknęli się na zwłoki mężczyzny. Jak informuje portal Foggia Today, ciało leżące we wnętrzu samochodu marki Opel Astra należało do Polaka.

Zwłoki Polaka pod supermarketem we Włoszech

Makabrycznego odkrycia dokonano rankiem 31 sierpnia. Okoliczni przechodnie zauważyli w aucie ciało owinięte kocem. Samochód stał na parkingu przed supermarketem Penny Market.

Na miejsce wezwano policję. Według doniesień włoskich mediów martwym mężczyzną okazał się 42-letni polski rolnik. Mundurowi nie zauważyli na ciele żadnych oznak przemocy ani obrażeń. Zabezpieczono nagrania z kamer monitorujących okolicę.

Niewykluczone, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Jak podaje Foggia Today, inną z teorii jest choroba, którą 42-latek "mógł złapać podczas pracy na polu". Zdaniem śledczych ciało mogło zostać podrzucone do auta przez innych imigrantów. Teraz przyczynę śmierci pomoże wyjaśnić sekcja zwłok.

RadioZET.pl/Foggia Today