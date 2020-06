Polka poszła opalać się na balkonie. Chwilę później znaleziono ją martwą

Tragedia we Włoszech. 32-letnia Polka poszła opalać się na balkonie. Kiedy po chwili dołączyła do niej koleżanka, 32-latka już nie żyła. O sprawie informują lokalne media.

Dramat we Włoszech, w Nardo na Półwyspie Salentyńskim. O sprawie informuje m.in. portal Polsatnews.pl, powołując się na zagraniczne media. Do tragedii miało dojść w niedzielę. 32-letnia obywatelka Polski wyszła na balkon żeby się opalać. Po chwili dołączyła do niej współlokatorka – również Polka – i dokonała przerażającego odkrycia.

Jej koleżanka leżała na balkonie martwa, nie dawała żadnych znaków życia. Kobieta natychmiast wezwała pogotowie. Niestety, nie udało się uratować życia jej znajomej.

32-letnia Polska poszła się opalać i zmarła

Obecni na miejscu ratownicy stwierdzili zgon 32-letniej Polki. Jak podaje Polsatnews.pl, ciało kobiety najprawdopodobniej decyzją prokuratura zostanie poddane sekcji zwłok.

Jak przekazały włoskie media, śmierć najprawdopodobniej spowodowana była krwotokiem wewnętrznym.

32-latka mieszkała w Nardo, ale zameldowana było w Porto Cesareo, około 15 kilometrów od miejsca swojego zamieszkania.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl