PORWAŁ autobus z dziećmi i PODPALIŁ. 14 osób w szpitalu [WIDEO]

14 osób, w tym 12 dzieci, trafiło w środę do szpitala koło Mediolanu po tym, jak pochodzący z Senegalu kierowca autokaru - wiozącego uczniów na wycieczkę - uprowadził go i podpalił, krzycząc przy tym, by „powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym”. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.