Chciał uniknąć szczepienia przeciw COVID-19. Zabrał ze sobą sztuczne ramię

Do niecodziennego zdarzenia doszło w punkcie szczepień przeciw COVID-19 w miejscowości Biella w północno-zachodnich Włoszech. Mężczyzna chciał uzyskać zaświadczenie o szczepieniu, ale nie zamierzał przyjmować preparatu przeciw koronawirusowi, więc pojawił się na miejscu ze sztucznym ramieniem. Wezwano policję.

Nietypowy incydent wydarzył się w czwartek rano. Kiedy pielęgniarka podeszła do około 50-letniego mężczyzny, aby go zaszczepić, zauważyła coś dziwnego. Pacjent zakrył swoją skórę silikonową formą. Tak powstałe sztuczne ramię miało go uchronić przed szczepieniem.

Włochy. Poszedł do punktu szczepień ze sztucznym ramieniem

Pielęgniarka powiedziała lokalnym mediom, że kiedy podwinęła rękaw mężczyzny, poczuła, że jego skóra jest „gumowata i zimna”, a pigment „zbyt jasny”. Desperacka próba 50-latka, aby wprowadzić medyków w błąd, skończyła się fiaskiem.

Po tym, jak oszustwo wyszło na jaw, mężczyzna poprosił pielęgniarkę o dyskrecję - donosi la Repubblica. Ta jednak wezwała policję, która wszczęła śledztwo.

"Cała sprawa graniczyłaby z absurdem, gdyby nie fakt, że mówimy o geście o ogromnej powadze” – napisał w oświadczeniu na Facebooku szef regionalnego rządu Piemontu Albert Cirio. Czyn 50-latka ocenił jako „nie do zaakceptowania w obliczu poświęcenia, jakie cała społeczność poniosła podczas pandemii”.

Jak podaje BBC, mężczyzna okazał się pracownikiem służby zdrowia. Kiedy ujawniono jego oszustwo, został zawieszony w pracy. Szczepienie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia we Włoszech.

