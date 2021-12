Razem mieszkały i razem zmarły na COVID-19. Bały się szczepionek

71-letnia Francesca Conte pochodziła z Neapolu, a jej 54-letnia przyjaciółka Cinzia Imparato z miasteczka Castellamare di Stabia. – W ostatnich latach postanowiły zamieszkać razem. Były przeciwieństwem siebie, ale 71-latka traktowała swoją towarzyszkę jak córkę. - Dzięki wspólnemu lokum płaciły też mniejsze rachunki – relacjonowała w rozmowie z dziennikarzem "Corriere della Sera" Angelita Conte, córka Franceski.

Włochy. Mieszkały razem i razem zmarły na COVID-19

Włoszki nie były zaszczepione. W listopadzie zaraziły się koronawirusem i zachorowały na COVID-19. Początkowo nie zamierzały jechać do szpitala i leczyły się same w domu. Dwa razy dziennie przychodziła do nich pielęgniarka, aby podać tlen. - Groziłam im, chciałam zmusić do pójścia do szpitala. Cinzia nie mogła już nawet mówić z powodu kaszlu - opowiadała Angelita Conte.

Najpierw pod respirator trafiła Francesca. Ona zmarła 22 listopada. Później, 3 grudnia, jej tragiczny los podzieliła Cinzia. - Upewniliśmy się, że nic nie wie o śmierci swojej przyjaciółki - relacjonowała rozmówczyni "Corriere della Sera".

Jak dodała, Francesca i Cinzia były bardzo uparte, "zbyt uparte, żeby się zaszczepić". Do końca obstawały przy swoim zdaniu. - Bały się szczepionki. Były też przekonane, że wiele informacji na temat wirusa jest nieprawdziwych - opowiadała córka 71-latki. Na wszelki wypadek obie często robiły testy na obecność koronawirusa.

Matka Angelity wierzyła, że wyjdzie z choroby. - Zawsze była pełna życia, bardzo pozytywna, nie bała się COVID-19, nawet gdy zachorowała. Była pewna, że gdy wyzdrowieje, dostanie zieloną przepustkę i poprosiła mnie o zaplanowanie wycieczki. Chciała pojechać na święta w ciepłe miejsca nad morzem - mówiła Conte dziennikowi.

Jak dodała, ona sama nie ma takich radykalnych poglądów jak jej mama i po jej śmierci postanowiła się zaszczepić. W reakcji na tragiczne wydarzenie w rodzinie pierwszą dawkę szczepionki przyjął także jej syn.

We wtorek prezes krajowego Instytutu Służby Zdrowia we Włoszech Silvio Brusaferro poinformował, że trwa ekspansja epidemii i wzrasta liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców - obecnie są to 173 przypadki. Jak dodał Brusaferro - wyraźny wzrost infekcji dotyczy osób niezaszczepionych.

RadioZET.pl/"Corriere della Sera"