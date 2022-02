Pięć osób z rodziny z Sycylii, która postanowiła nie szczepić się przeciw COVID-19, zmarło w ciągu około miesiąca - poinformowały w piątek włoskie media. Zmarli mieli od 50 do 80 lat. To ojciec, matka i ich troje dzieci.

Włochy. Nie chcieli się zaszczepić. Cała rodzina zmarła na COVID-19

Rodzina mieszkała w miejscowości Pietraperzia koło Enny. Jako pierwszy pod koniec grudnia zmarł w domu 80-letni mężczyzna. W kolejnych tygodniach w szpitalu zmarła jego 78-letnia żona, 50-letni syn oraz dwie córki w wieku 55 i 52 lat. Ostatnia z sióstr zmarła w czwartek. Smutna wiadomość rozeszła się szerokim echem po całym kraju. Burmistrz Salvuccio Messina oświadczył, że „łączy się w bólu z rodziną z powodu utraty najbliższych”.

- Jesteśmy zdruzgotani. Straciliśmy wszystko - powiedziała 25-letnia Noemi, cytowana przez portal La Sicilia. COVID-19 zabrał jej matkę i dziadków. Żaden z członków włoskiej rodziny nie był zaszczepiony. - Bali się – mówiła 25-latka, dodając, że jej bliscy obawiali się negatywnych efektów szczepionki, które miały dotknąć ich przyjaciół. - Dlatego wszyscy postanowili się nie szczepić - oświadczyła.

W piątek Instytut Służby Zdrowia we Włoszech poinformował, że sytuacja w kraju się poprawia. Wskaźnik Rt obrazujący szerzenie się koronawirusa spadł w ostatnich siedmiu dniach z 0,97 do 0,93. Oznacza to, że jeden zakażony zaraża mniej niż jedną osobę. Spada też liczba zajętych łóżek, zarówno na oddziałach covidowych, jak i na intensywnej terapii.

Dane te zostały ogłoszone w chwili, gdy po dwóch dawkach szczepionki jest według komunikatu rządu około 88 proc. ludności Włoch. Trzy dawki otrzymało 34 mln osób, czyli 81 proc. tych, którzy się do tego kwalifikują. Odporność po szczepionce i zakażeniu ma 92 proc. populacji kraju.

