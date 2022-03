Ukrainka uciekła przed wojną, zginęła w wypadku. Osierociła dwoje dzieci

32-letnia Ukrainka zginęła w niedzielę we Włoszech w wypadku autokaru, którym podróżowały osoby uciekające przed wojną. Kobieta zginęła na miejscu. Jej dwoje dzieci z siniakami zabrano do szpitala.

Do tragedii doszło w niedzielę rano na autostradzie prowadzącej do Ankony, w rejonie doliny rzeki Rubikon. Autokar, który jechał do Pescary w Abruzji, wypadł z drogi i przewrócił się w rejonie miasta Cesena na północy kraju.

Włochy. Ukrainka zginęła w wypadku autokaru

Młoda kobieta zginęła na miejscu. Została uwięziona pod wrakiem przewróconego autobusu. Pozostałych 21 pasażerów przeżyło wypadek. Pięć osób trafiło do szpitala na badania kontrolne - podały media z regionu Emilia-Romania.

Autobus miał ukraińską tablicę rejestracyjną i wyjechał z miasta Chmielnicki w zachodniej Ukrainie. Początkowo przewoził 54 osoby, z których około połowa wysiadła wcześniej. W pojeździe byli uchodźcy, którzy jechali na Zachód, by dołączyć do krewnych rozsianych po całej Europie.

Kobieta osierociła dwoje dzieci w wieku 10 i 5 lat. Po wypadku nieletnimi zajęli się krewni.

