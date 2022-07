Wnuk Mołotowa mówił o rozbiorze Polski. "Wzięliśmy swoje, robimy to teraz"

Wiaczesław Nikonow jest doskonale znany z szeregu kontrowersyjnych wypowiedzi. W programie "Wielka gra" w rosyjskiej telewizji powiedział ostatnio, że Rosja wkrótce odzyska swoją ziemię. Co dokładnie miał na myśli?

Nikonow przypomniał, że 25 lipca to rocznica I rozbioru Polski. W 1772 roku Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego).

Wnuk Mołotowa mówił o rozbiorze Polski

Wnuk Wiaczesława Mołotowa nawiązał do rozbioru Polski w kontekście sytuacji w Ukrainie. W rosyjskiej telewizji powiedział, że tak jak niegdyś "Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś wróciły do Imperium", tak samo będzie i teraz. "Wzięliśmy swoje i to samo robimy teraz" - podkreślił.

Przypomnijmy, że rosyjska propaganda konsekwentnie przekonuje, że Ukraina nie ma prawa do większości swojego terytorium, które zgodnie z tą narracją historycznie należy do Rosji. W wystąpieniu, w którym Władimir Putin mówił o rozpoczęciu inwazji, padło stwierdzenie, że Ukraina to sztuczny twór wymyślony przez Włodzimierza Lenina.

To nie pierwsza szokująca wypowiedź Wiaczesława Nikonowa. W 2019 napisał on, że "Warszawa przebija dno, broniąc znanego antysemity!". Chodziło wówczas o reakcję polskiego MSZ na słowa Władimira Putina o Józefie Lipskim - ambasadorze Polski w III Rzeszy przed II wojną światową. Putin nazwał go "bydlakiem i antysemicką świnią". "Gdybyśmy my mieli wzywać polskiego ambasadora do MSZ za każdy antyrosyjski wybryk w Polsce (np. niszczenie pomników tych, którzy zginęli na wojnie z nazizmem), to musiałby zamieszkać przy placu Smoleńskim, gdzie mieści się siedziba MSZ" - komentował Nikonow.

Z kolei w kwietniu 2022 roku, komentując sytuację wojenną w Ukrainie, stwierdził, że jego kraj jest "we współczesnym świecie ucieleśnieniem dobra".

RadioZET.pl