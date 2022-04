"Wojenne plany Rosji to bajki". Doradca Zełenskiego kpi z zapowiedzi Kremla

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak drwi z rosyjskich zapowiedzi dotyczących kolejnych faz wojny w Ukrainie. Jego zdaniem rosyjskie władze "opowiadają bajki".

"Donbas. II faza operacji specjalnej. 2., 3., 10.? To już nie ma znaczenia. Czemu? Bo to dokładnie to samo, co w 72 godziny zdobędziemy Kijów. Rosjanie uwielbiają opowiadać bajki. Ale w rzeczywistości wydarzy się tylko to, czego potrzebuje Ukraina" - napisał Podolak.

Podolak: Plany wojenne Rosji to "bajki"

"Wróg podjął nieudane próby ofensywy pod Charkowem i Donieckiem" - podał we wtorek w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook sztab generalny ukraińskiej armii.

Siły Zbrojne Ukrainy odparły we wtorek ataki wroga pod Charkowem i Donieckiem, a nieprzyjaciel wycofał się z wymiernymi stratami na zajęte wcześniej pozycje - przekazano.

Również na kierunku południowobużańskim Rosjanie nie zdołali zrealizować swoich planów, lecz wciąż "próbują dotrzeć do granicy administracyjnej obwodu chersońskiego".

RadioZET.pl/ Telegram/ PAP

