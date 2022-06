Trwa 104. dzień wojny w Ukrainie. - Rosja szantażuje świat blokując eksport ukraińskiego zboża i eksportuje głód i cierpienie daleko poza Ukrainę, m.in. do Afryki - powiedział szef dyplomacji USA Antony Blinken

Grecja uzależnia dostawy broni na Ukrainę od postawy Niemiec

Ankara i Moskwa zawarły wstępne porozumienie ws. możliwości wznowienia eksportu ukraińskich produktów rolnych drogą morską z Odessy. Kijów jest zaniepokojony - podaje Bloomberg

Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że najbliższych tygodniach Ukraina otrzyma status kandydata do UE. - Uważam, że będzie to decyzja ważna nie tylko dla samej Ukrainy, lecz dla całego europejskiego projektu - powiedział prezydent Ukrainy

W Siewierodoniecku, ostatnim większym bastionie sił ukraińskich w obwodzie ługańskim, wciąż trwają walki. Rosjanie kontynuują szturm na to miasto - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Nasi żołnierze zadają straty przeciwnikowi" - głosi komunikat sztabu

Walka o Donbas

Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić, powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wieczornego wystąpienia wideo, relacjonuje Ukrinform.

- Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna. Bardzo duża część całej armii rosyjskiej jest teraz skupiona na tej ofensywie - przekazał prezydent Ukrainy.

Mariupol: Rosja stawia ultimatum

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że jeśli siły ukraińskie walczące w Mariupolu złożą broń, począwszy od godziny 6 rano czasu moskiewskiego (5 rano czasu polskiego) w niedzielę, ich życie zostanie oszczędzone - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej agencji Tass.

Rosja oświadczyła wcześniej, że zlikwidowała wszystkie miejskie ośrodki ruchu oporu w Mariupolu. Według strony rosyjskiej pozostali bojownicy, zarówno ukraińscy, jak i obcokrajowcy, są zabarykadowani w hucie stali Azowstal.

Tass cytuje rosyjskiego generała pułkownika Michaila Mizintsewa, który oświadczył, że oferta Moskwy była podyktowana "katastrofalną sytuacją" w zakładzie, jak również "czysto ludzkimi wartościami". Rosjanin dodał: "Gwarantujemy, że życie wszystkich tych, którzy złożą broń, zostanie oszczędzone". Zgodnie z warunkami proponowanego porozumienia, pozostali w zakładzie obrońcy mieliby opuścić obiekt bez broni i aminucji między godziną 6 a 13 czasu moskiewskiego. Reuters poinformował, że władze w Kijowie nie zareagowały natychmiast na tę propozycję.

Czy Putin zaatakuje Ukrainę bronią chemiczną?

Wołodymyr Zełenski informował, że Rosja przygotowuje się do ataków z użyciem broni chemicznej. W podobnym tonie wypowiadał się Joe Biden. Już 22 marca prezydent USA zaznaczył, że udana obrona Ukraińców może sprawić, że Władimir Putin znalazł się "pod ścianą", co może sprawić, że sięgnie po broń chemiczną.

- Świadczy o tym rozpowszechnianie przez Rosję fałszywych informacji, jakoby Stany Zjednoczone przechowywały broń chemiczną na terenie Ukrainy. Jest to działanie mające odwrócić uwagę od zamiarów rosyjskiego przywódcy. To jasna oznaka, że on (Putin) rozważa użycie obu rodzajów tych broni - mówił Biden.

Zdobycie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim Ukrainy nie przyniesie Rosji żadnych istotnych korzyści wojskowych ani ekonomicznych, ale pozwoli ogłosić, że całkowicie zajęła obwód ługański – ocenia w niedzielę amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Już drugą dobę okupanci ładują w porcie w Mariupolu ukraińskie wyroby hutnicze na rosyjski statek, by je wywieźć – poinformował w niedzielę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.