"Wojna może trwać miesiące, lata". Ukraińscy żołnierze kreślą czarny scenariusz

Wojna w Ukrainie, która miała trwać kilka dni, toczy się już 76. dobę. Rosjanie nie zawiesili broni, choć w ich szeregach brakuje rąk do walki. Jednocześnie Ukraińcy nie poddają i bronią swoich miast i dzielnic. Jak długo potrwać może konflikt za naszą wschodnią granicą? Na te i inne pytania odpowiadał na antenie Radia ZET dziennikarz Mateusz Lachowski.

Kiedy skończy się wojna w Ukrainie? "Walki mogą trwać latami"

Przed 9 maja, czyli przed rosyjskim Dniem Zwycięstwa, komentatorzy i politycy debatowali nad prognozami dalszego przebiegu wojny. Niektóre scenariusze zakładały, że tego dnia Putin oficjalnie wypowie wojnę Ukrainie, gdyż według Kremla jego wojska prowadzą tam „operację militarną”. Prezydent Rosji w swoim przemówieniu usprawiedliwiał działania wojsk Kremla, mówiąc, że rzekomo walczy z nazistami.

- Siedziałem razem z ukraińskimi żołnierzami i oglądaliśmy wystąpienie Putina. Raczej był śmiech i pytali mnie: jak się czujesz jako sługus NATO czy sługus faszystów – mówi w Radiu ZET dziennikarz akredytowany przy ukraińskiej armii Mateusz Lachowski.

Jak dodał dziennikarz, „wielu obawiało się, że wtedy wydarzy się coś gorszego, użycie broni chemicznej lub atak bombowy”. Tego samego dnia rosyjskie Święto Zwycięstwa uczcić miał ambasador Rosji w Warszawie. Doszło jednak do „incydentu”: ambasador Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą. Lachowski pytany o tę akcję odpowiedział, że ukraińscy żołnierze cieszyli się i śmiali, że bardzo dobrze. - Dla żołnierzy każdy, nawet taki akt wsparcia, przeciwstawienia Rosji jest pozytywnie odczytywany – dodał. Lachowski powiedział także, że wojna może trwać dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Spokojnie nie jest nigdzie. W nocy trudno było spać. Przyjechałem spod Charkowa, przejechałem cały front wzdłuż. Jestem właściwie w Zaporożu. Cały czas było słychać ostrzał. Rosjanie cały czas strzelają artylerią, non stop Mateusz Lachowski

Dziennikarz podkreślił, że dla Ukraińców możliwość jest tylko jedna: zwyciężyć. - Nie ma innej możliwości. Jeśli chodzi o to, jak to długo będzie trwało, to oni najbardziej wiedzą, że to będzie trwało długo. Wielu żołnierzy mówiło mi, że ta wojna będzie długa, na wyniszczenie - może trwać miesiące, lata – mówi Gość Radia ZET.

