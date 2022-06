"Wojna może zakończyć się jeszcze dzisiaj". Pieskow podaje kuriozalne warunki

Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja wstrzyma ofensywę, gdy tylko Ukraina się podda i wezwie swoich żołnierzy do złożenia broni.

AFP przytacza słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który wypowiedział się na temat warunków, które musi spełnić Ukraina, by Rosja wstrzymała wymianę ognia. - Strona ukraińska może zatrzymać przemoc jeszcze dzisiaj – powiedział rzecznik Kremla, pytany o wojnę w Ukrainie. - Broń muszą złożyć wszystkie jednostki nacjonalistów ukraińskich oraz Kijów musi spełnić listę żądań Moskwy – dodał Dmitrij Pieskow.

Zełenski: nie nadszedł jeszcze czas na rozmowy

W poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie G7 wezwał światowe mocarstwa do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby do końca roku zakończyć rosyjską agresję.

Zełenski powiedział też, że nie nadszedł jeszcze czas na rozmowy z Rosją, ponieważ Kijów stara się skonsolidować swoje pozycje.

Poproszony o skomentowanie wypowiedzi Zełenskiego, Pieskow powiedział, że "kierujemy się oświadczeniami naszego prezydenta. Specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem i osiąga swoje cele".

RadioZET.pl/AFP