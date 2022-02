Wojna na Ukrainie. W drugim dniu inwazji wojska Rosji starają się z kilku kierunków zaatakować Kijów. W mieście działały rosyjskie grupy dywersyjne, podszywające się pod żołnierzy ukraińskich. Zostały już zneutralizowane.

W piątek stolica Ukrainy pozostaje pod ciężkim ostrzałem rakietowym. Władze Kijowa kilka razy ogłaszały alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów. "Celem wojsk rosyjskich jest zajęcie Kijowa i likwidacja obecnych władz Ukrainy, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego" - poinformował w piątek jego przedstawiciel Mychajło Podolak. Dodał, że prezydent zostaje w Kijowie.

Kijów szykuje się na oblężenie. Do stolicy zjeżdża sprzęt wojenny

Ukraińska armia informowała w piątek, że wojsko rosyjskie, próbuje podejść pod Kijów siłami pancernymi od strony Czernihowa (północny wschód od ukraińskiej stolicy) i Iwankowa (północny zachód). Dla spowolnienia Rosjan siły ukraińskie wysadziły dwa mosty.

Mer Kijowa Witalij Kliczko wezwał, by ludzie zrobili zapasy wody, żywności i artykułów pierwszej potrzeby. - Armia ukraińska broni Kijowa. Sytuacja jest trudna. Ale wierzymy w nasze siły zbrojne. Miasto weszło w fazę obrony. Teraz w niektórych dzielnicach słychać strzały i wybuchy. Ukraińskie wojsko niszczy grupy dywersyjne Rosjan. Niektóre grupy dywersyjne niestety już spenetrowały stolicę. Wróg chce rzucić Kijów na kolana i nas zniszczyć - powiedział.

- Ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, by bronić miasta - poinformował w piątek w wiadomości wideo zamieszczonej na Facebooku doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. – Ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, aby utrzymać obronę miasta – oświadczył po południu Denysenko. Zaapelował do mieszkańców, aby nie filmowali ani nie zamieszczali informacji o ruchach wojska.

Reporter "Kiev Independent" Illia Ponomarenko podał, że tysiące mieszkańców stolicy otrzymuje broń palną i słynne z czasów II wojny światowej "koktajle Mołotowa", by walczyć z wrogiem. "Razem z wojskiem. Absolutnie nie mam pojęcia, jak Rosjanie mają zająć to miasto. Opór jest szalony" – relacjonuje na Twitterze Ponomarenko.

RadioZET.pl/PAP/Kiev Independent