Ukraińska armia, straż graniczna, policja i służby specjalne powstrzymały ataki Rosji, obowiązuje operacyjna pauza – poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł państwa Europy, że jeżeli nie pomogą Ukrainie, to wkrótce wojna "zapuka do ich drzwi".

Wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała zachodniego sąsiada 24 lutego o poranku od wschodu, od południa (z okupowanego Krymu) oraz od północy z terytorium sojuszniczej Białorusi.

- Ukraińska armia, straż graniczna, siły policji i służb specjalnych powstrzymały ataki wroga. Językiem konfliktu można to nazwać operacyjną pauzą – powiedział w popołudniowym oświadczeniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Zełenski: "Jutro wojna zapuka do waszych drzwi"

Zełenski zwrócił się do obywateli Ukrainy. Ocenił, że po porannych atakach Rosjan z wielu stron trwa "pauza operacyjna". Zaznaczył, że ciężka sytuacja jest na odcinku "charkowskim", gdzie armia Rosji porusza się do Czernihowa. Najciężej jest jednak w obwodzie chersońskim, gdzie wojska rosyjskie próbują przesuwać się kierunku Melitopola (wcześniej ostrzeliwanego).

- Niestety straciliśmy naszych bohaterów. Wiele rosyjskich samolotów i pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych – mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy zwrócił się również do światowych przywódców: - Jeżeli wy, drodzy przywódcy europejscy, światowi, jeśli nie pomożecie nam mocno, to jutro wojna zapuka do waszych drzwi - ostrzegał Zełenski.

Raport z sytuacji zdało też w czwartek po południu dowództwo wojsk Ukrainy. "Nieprzyjaciel kontynuuje agresywne działania na całej linii granicy. Z lotnisk Republiki Białorusi prowadzi działania wzdłuż północnej części granicy państwowej […] W obszarze operacyjnym Doniecka obrońcy Ukrainy przywrócili pozycje na wszystkich liniach uderzenia. W kierunku Mariupola toczą się walki. Siły zgrupowania wojsk «Południe» zorganizowały obronę Melitopola i przeprowadziły operację obronną na pograniczu osad Abrikosówka, Rykowo, Azow" – relacjonował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Kancelaria Prezydenta Ukrainy Facebook/Hromadske.ua